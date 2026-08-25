पंजाब में फायरिंग के आरोपी को गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्‍ता एटीएस ने पंजाब के बटाला में फायरिंग कर फरार हुए मुख्‍य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखी को उत्तर गुजरात के पालनपुर में एक होटल से गिरफ्तार किया है।

एटीएस के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के अपने एक अभियान के तहत सूचना मिली कि पंजाब में फायरिंग कर फरार हुआ आरोपी गुजरात में छिपा है।

एटीएस पुलिस अधीक्षक के सिद्धार्थ को सूचना मिली कि पंजाब के बटाला में आरोपी सुखविंदर सिंह सुक्खी अपने तीन साथी साहिबदीप सिंह, गगनदीप सिंह, विक्रमजीत सिंह विक्‍की के साथ मिलकर गत 20 जुलाई को महकदीप सिंह के तहखाने शेलर पर फायरिंग कर फरार हो गया था।