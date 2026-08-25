पंजाब में फायरिंग के आरोपी को गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार
गुजरात एटीएस ने पंजाब के बटाला में फायरिंग के मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखी को पालनपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है।
HighLights
गुजरात एटीएस ने पंजाब के मुख्य आरोपी को दबोचा।
बटाला फायरिंग मामले में सुखविंदर सिंह सुखी गिरफ्तार हुआ।
आरोपी पालनपुर के होटल में छिपा था, कई केस दर्ज।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने पंजाब के बटाला में फायरिंग कर फरार हुए मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखी को उत्तर गुजरात के पालनपुर में एक होटल से गिरफ्तार किया है।
एटीएस के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के अपने एक अभियान के तहत सूचना मिली कि पंजाब में फायरिंग कर फरार हुआ आरोपी गुजरात में छिपा है।
एटीएस पुलिस अधीक्षक के सिद्धार्थ को सूचना मिली कि पंजाब के बटाला में आरोपी सुखविंदर सिंह सुक्खी अपने तीन साथी साहिबदीप सिंह, गगनदीप सिंह, विक्रमजीत सिंह विक्की के साथ मिलकर गत 20 जुलाई को महकदीप सिंह के तहखाने शेलर पर फायरिंग कर फरार हो गया था।
आरोपी पंजाब से दिल्ली, हैदराबाद, महारार्ष्ट्र होते हुए गुजरात के पालनपुर में आकर छिप गया था। एटीएस पुलिस उपाधीक्षक हर्ष उपाध्याय व उनकी टीम ने निगरानी रखते हुए आरोपी को पालनपुर की होटल सुंदरा से गिरफ्तार किया।
उसके खिलाफ पंजाब में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुजरात एटीएस ने पंजाब पुलिस को इसकी सूचना देकर आरोपी को सुपूर्द करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
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