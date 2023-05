Gujarat: PM मोदी की डिग्री मामले में फंसे केजरीवाल और संजय सिंह, नहीं हुए कोर्ट में पेश; 7 जून को अगली सुनवाई

अहमदाबाद, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिग्री मामले में गुजरात की एक कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को समन जारी किया गया था। आज दोनों नेताओं की पेशी होनी थी, लेकिन अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख तय की है।

याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने कहा कि आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि समन में बहुत स्पष्टता नहीं थी, इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि शिकायत की प्रतियों के साथ दोनों आरोपियों को नए समन जारी किए जाएं।

