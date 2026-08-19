गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट को 12 घंटे की शिफ्ट की मंजूरी, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने पर जोर
गुजरात सरकार ने साणंद स्थित माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में 12 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी दी है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
HighLights
माइक्रोन प्लांट में 12 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी।
कर्मचारियों की लिखित सहमति, सप्ताह में 48 घंटे काम।
सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए साणंद स्थित माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट को 12 घंटे की शिफ्ट की स्वीकृति प्रदान कर दी है, चूंकि इसको लागू करने से पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
हालांकि, कर्मचारियों से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। दुनिया में स्थित सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों में 12 घंटे की शिफ्ट कार्यप्रद्धति स्वीकृत है इसलिए गुजरात में भी इसे लागू करना पड़ा है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर जोर
गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया ने बताया कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है।
कर्मचारियों की 12 घंटे की शिफ्ट करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य है। स्वीकृति के बिना कोई भी औध्योगिक समूह कर्मचारियों से 12 घंटे की शिफ्ट नहीं करा सकेगा।
लिखित सहमति देने वाले कर्मचारी ही 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकेंगे। 12 घंटे की शिफ्ट में सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा।
सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने के साथ-साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश का अग्रणी निवेश डेस्टिनेशन बना है। फैब्रिकेशन, असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग और अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन आदि क्षेत्रों में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' को सफल बनाने के लिए देश में पूर्णतः स्वदेशी चिप उत्पादन इकोसिस्टम विकसित करना ही गुजरात का लक्ष्य है।
सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत मंजूर हुए छह बड़े प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं। इन सभी प्रोजेक्ट में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन प्रोजेक्ट से लगभग 50,000 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।
सेमीकंडक्टर उत्पादन परंपरागत फैक्ट्रियों से अलग है, क्योंकि यहां अत्यंत नियंत्रित क्लीनरूम परिस्थिति में उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती है।
चिप असेंबली तथा टेस्टिंग के लिए अत्याधुनिक आटोमेटेड मशीनें 24 घंटे कार्यरत रहती हैं, जिसके कारण निरंतर उत्पादन बनाए रखना कार्यदक्षता एवं गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
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