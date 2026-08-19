गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट को 12 घंटे की शिफ्ट की मंजूरी, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने पर जोर

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए साणंद स्थित माइक्रोन के सेमीकंडक्‍टर प्‍लांट को 12 घंटे की शिफ्ट की स्‍वीकृति प्रदान कर दी है, चूंकि इसको लागू करने से पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है।

हालांकि, कर्मचारियों से एक सप्‍ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। दुनिया में स्थित सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों में 12 घंटे की शिफ्ट कार्यप्रद्धति स्वीकृत है इसलिए गुजरात में भी इसे लागू करना पड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर जोर गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया ने बताया कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है।