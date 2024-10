Gujarat: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाले 4 ताइवानी सहित 17 गिरफ्तार; कई अहम सुराग भी मिले

ये शिकायतें सिर्फ गुजरात से नहीं हैं; कई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र से हैं। ऐसे गिरोह पूरे देश में फैले हुए हैं, यही कारण है कि हमने 8 अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे जहां कॉल सेंटर चल रहे थे।

Gujarat: Ahmedabad Cyber Crime unit arrested 17 people including 4 Taiwanese in a digital arrest scam; 762 SIM cards, 120 mobile phones were recovered during multiple raids across the country.