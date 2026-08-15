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ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने पर लगेगा GST, गुजरात AAR का अजीबोगरीब आदेश

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Sat, 15 Aug 2026 10:58 AM (IST)

गुजरात AAR ने फैसला सुनाया है कि ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना GST छूट के लिए धर्मार्थ गतिविधि नहीं है, इसलिए इन पर GST लगेगा।

ब्लड डोनेशन कैंप पर लगेगा GST (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

ब्लड डोनेशन कैंप पर लगेगा GST (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

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डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। ब्लड डोनेशन भले ही लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन यह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से छूट नहीं दिला सकता। गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने एक अहम फैसला सुनाते स्पष्ट किया कि ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना GST छूट के लिए चैरिटेबल एक्टिविटी (धर्मार्थ गतिविधि) नहीं माना जाएगा।

हालांकि, इसी आदेश में प्राधिकरण ने राहत देते हुए यह भी कहा कि योग शिविरों का आयोजन धर्मार्थ कार्य है, यह चैरिटेबल एक्टिविटी की परिभाषा में आता है। इसलिए उन पर कोई GST नहीं लगेगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह फैसला गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा शहर में स्थित गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'संस्कार फाउंडेशन' द्वारा दायर की गई एक याचिका पर आया है। NGO ने अपने आवेदन में यह स्पष्टता मांगी थी कि उसके द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रम GST अधिनियम, 2017 के तहत कर-छूट के दायरे में आते हैं या नहीं।

मामले की सुनवाई के बाद AAR ने स्पष्ट किया कि संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले योग शिविरों को GST से पूर्ण छूट मिलेगी। प्राधिकरण ने तर्क दिया कि कानून के तहत 'धर्मार्थ गतिविधियों' (charitable activities) की आधिकारिक परिभाषा में 'धर्म, आध्यात्मिकता या योग का प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देना' स्पष्ट रूप से शामिल है, इसलिए योग शिविर टैक्स-मुक्त रहेंगे।

ब्लड डोनेशन कैंप्स को GST से क्यों नहीं मिली छूट?

गुजरात AAR ने गैर-सरकारी संगठन (NGO) की उस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंपों को 'प्रिवेंटिव हेल्थकेयर' (बीमारी से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा) मानकर GST से छूट दिए जाने की मांग की गई थी। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन ऐसी धर्मार्थ गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आता जो कर-मुक्ति की हकदार हों।

अपने आदेश में AAR ने तर्क दिया, "रक्तदान के दौरान की जाने वाली खून की पैथोलॉजिकल जांच मुख्य रूप से नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (NBTC) के दिशानिर्देशों के तहत होती है, जिसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि डोनर से मरीज में कोई संक्रमण न फैले। इसके अलावा, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, शरीर का तापमान, हीमोग्लोबिन और वजन जांचने जैसे शुरुआती मेडिकल चेक-अप केवल रक्तदान की प्रक्रिया के सहायक (ancillary) चरण हैं, न कि कोई स्वतंत्र निवारक स्वास्थ्य सेवा ।" इसी आधार पर प्राधिकरण ने रक्तदान शिविरों को GST छूट के अयोग्य करार दिया।

क्या है AAR?

गौरतलब है कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसका मुख्य काम कर से जुड़े जटिल और संदेहास्पद मामलों का कानूनी निपटारा करना है।

 