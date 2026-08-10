गुजरात सचिवालय के बेसमेंट में आग लगने से रिकॉर्ड रूम जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित सचिवालय परिसर में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ब्लॉक नंबर 9 के बेसमेंट में भीषण आग लग गई।

इस हादसे में बेसमेंट में बना रिकॉर्ड रूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया, हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

गांधीनगर नगर निकाय के प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेश पटेल ने बताया कि सुबह 7:50 बजे फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

उन्होंने बताया कि दमकल टीमों ने पाया कि आग सचिवालय के ब्लॉक नंबर 9 के बेसमेंट तक ही सीमित थी। अधिकारी ने बताया कि करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग ऑपरेशन चल रहा था।