गुजरात में बारिश का कहर, फैक्ट्री की दीवार ढहने से पांच बच्चों की मौत; 5 घायल

हालोल (गुजरात), एजेंसी। गुजरात के हालोल में बड़ा हादसा हुआ है। एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से उसमें दबकर चार बच्चों की मौत हो गई है। पंचमहल जिले के हलोल में गुरुवार को हुई भारी बारिश के बाद ये हादसा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक, फैक्ट्री की दीवार एक तंबू में गिर गए थी। तंबू में बच्चे ठहरे हुए थे। सभी बच्चों की उम्र पांच साल से कम है। दो बच्चों समेत पांच लोग घायल इस हादसे में पांच लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में दो बच्चे और दो महिलाएं भी हैं। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें चिरिराम डामोर (5), अभिषेक भूरिया (4), गुनगुन भूरिया (2) और मुस्कान भूरिया (5) शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश से यहां काम करने आया था। उन्होंने बताया कि चंद्रपुरा गांव में स्थित एक रासायनिक फैक्ट्री के पास मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों ने दीवार से सटाकर तंबू लगाया हुआ था। बारिश तेज होने के कारण फैक्ट्री की दीवार तंबू के ऊपर गिर गई। घायलों में एक की हालत गंभीर दीवार के मलबे में कई लोग दब गए। लिहाजा इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल पीड़ितों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल को वडोदरा के अस्पताल के लिए ट्रांसफर किया गया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) हिमांशु सोलंकी ने प्रतिक्रिया सामने आई है। डीएसपी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लगातार भारी बारिश के चलते फैक्ट्री की दीवार ढह गई।

