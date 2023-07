गुजरात में आफत बनी बारिश, दो किसानों ने 14 घंटों तक लिया बिजली के खंभे का सहारा; IAF ने किया रेस्क्यू

जूनागढ़ जिले के केशोद तालुका के सुतरेज गांव (Sutrej village) में रहने वाले दो किसान बाढ़ में फंस गए। स्थानीय अधिकारियों को दोनों किसानों के फंसे होनी की जानकारी मिली तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने दोनों को रेस्क्यू करने का फैसला किया। हालांकि दोनों को रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ टीम नाकाम रही। आखिरकार भारतीय वायुसेना की मदद ली गई और दोनों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया।

बारिश में फंसे केशोद तालुका के दो किसानों को भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया।(फोटो जागरण)

Your browser does not support the audio element.

जामनगर, पीटीआइ। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले तीन दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जूनागढ़ जिले के केशोद तालुका के सुतरेज गांव (Sutrej village) में रहने वाले दो किसानों के लिए ये आफत की बारिश बन गई। दोनों किसानों को किया गया एयरलिफ्ट इस घटना पर जानकारी देते हुए डीएम अनिल राणावासिया ने कहा कि जूनागढ़ जिला प्रशासन ने केशोद तालुका के सुत्रेज गांव के पास भारी बारिश के कारण पानी भर जाने के बाद फंसे दो लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टर की मदद मांगी। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा दोनों किसानों को एयलिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरपंच द्वारा खेतों में न जाने के आदेश जारी करने के बावजूद दोनों किसान शुक्रवार शाम को अपने खेत में गए थे और बाढ़ की वजह से दोनों वापस घर नहीं लौट पाए। किसानों को लेना पड़ा बिजली के खंभे का सहारा उन्होंने आगे जानकारी दी बाढ़ से बचने के लिए दोनों लोगों को बिजली के खंभे का सहारा लेना पड़ा। जब स्थानीय अधिकारियों को दोनों किसानों के फंसे होनी की जानकारी मिली तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने दोनों को रेस्क्यू करने का फैसला किया। हालांकि, दोनों को रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ टीम नाकाम रही। दोनों को ले जाया गया जामनगर एयर स्टेशन इसके बाद आखिरकार, भारतीय वायुसेना की मदद ली गई और दोनों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि पानी की बहाव इतनी तेज थी कि वायुसेना टीम को भी रेस्क्यू करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। दोनों को हेलीकॉप्टर के सहारे जामनगर एयर स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद दोनों किसानों के मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया।

Edited By: Piyush Kumar