पिता ने बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले युवक की चाकू मारकर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी युवक की लड़की के पिता ने चाकू मारकर हत्या कर दी।

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात के गोंडल कस्बे में करीब एक साल पहले एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक की लड़की के पिता ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं श्रमिक परिवार की किशोरी से छेडछाड करने वाले युवक को रोकने से नाराज युवक ने दोस्‍तों के साथ मिलकर किशोरी के परिवार के लोगों पीटा व गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। चाकू से सीने पर किया वार सौराष्‍ट्र के गोंडल में विजय बटाला अपने दोस्त दीप मालवीय के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। एक साल पहले पुत्री के यौन उत्‍पीडन से नाराज ऑटो चालक ने विजय को अपने पास बुलाया था देखते ही देखते उसके सीने में चाकू घोंप दिया। उपचार के लिए विजय को सरकारी अस्‍पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। गोंडल टाउन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर हत्‍यारें को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो चालक ने विजय व उसके दोस्‍त आकाश, गोविंद, हितो और अन्य के खिलाफ अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद विजय व उसकी हत्‍या के आरोपी में दो तीन बाहर बहस भी हुई। उधर विजय के पिता ने अपने पुत्र के खिलाफ यौन उत्‍पीडन के आरोप को बेबुनियाद बताया है। छेडछाड से रोका तो परिवार पर हमला छोटा उदेपुर के एक गांव से भावनगर पालीताणा के भादलपुर गांव में मजदूरी करने गये सुनजी भील की पु्त्री से मध्‍य रात्रि छेडछाड कर रहे युवक विट्ठलभाई परमार को रोकने पर नाराज होकर उसने सोमवार को करीब दो दर्जन लोगों के साथ मिलकर श्रमिक परिवार पर लाठी, पाइप व तीक्ष्‍ण हथियार से हमला कर दिया। हमले में दो जनों को सिर में चोटें आई। हमले के बाद आरोपितों ने सुनजी भाई, उसके परिवार की महिलाओं को गांव में घुमाया तथा उनको अपमानित किया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है।

Edited By: Shashank Mishra