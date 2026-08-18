गुजरात में ED की जांच में फर्जी सरकारी दफ्तर का खुलासा, पास करा लिए 121 काम; 22 करोड़ की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क, दाहोद। क्या आपने कभी नकली सरकारी विभाग घोटाले के बारे में सुना है? नहीं तो एक मामला गुजरात के दाहोद से आया है जहां सिंचाई और जल संसाधन विभाग के छह नकली सरकारी दफ्तर खोले गए और फंड का गबन किया गया।

आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों जैसा व्यवहार किया, नकली मुहरें और हस्ताक्षर बनाए, नकली दस्तावेज तैयार किए और धोखाधड़ी से सरकारी ग्रांट हासिल की। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर 121 फर्जी कामों के लिए मंजूरी ली और धोखाधड़ी से सरकारी फंड हासिल किया।

22 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त इस फंड को कई बैंक अकाउंट्स के जरिए घुमाया गया और फिर प्रॉपर्टी खरीदकर और शेयरों व म्यूचुअल फंड में निवेश करके इसे लॉन्डर किया गया (यानी काले धन को सफेद किया गया)। मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन के रास्ते) की जांच के बाद ईडी ने सोमवार को इनमें से कुछ प्रॉपर्टी और एसेट्स को जब्त कर लिया, जिनकी कीमत 22 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

जब्त की गई संपत्तियां मुख्य आरोपी अबूबकर जकीराली सैयद, उसके परिवार के सदस्यों और साथियों से जुड़ी हैं। ED ने कहा, "जब्त की गई संपत्तियों में जमीन के सात टुकड़े, म्यूचुअल फंड में निवेश और अलग-अलग बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 22.70 करोड़ रुपये है।"