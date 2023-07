Rain in Gujarat: गुजरात में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलजमाव, NDRF की 6 टीमें तैनात; IMD का अलर्ट जारी

गांधीनगर, एजेंसी। गुजरात के अधिकतर जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है।भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात के गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, वलसाड, अमरेली और राजकोट जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की कुल छह टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एनडीआरएफ के अनुसार, राज्य में बुधवार को भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात के गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, वलसाड, अमरेली और राजकोट जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक-एक टीम तैनात की गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को अपने दैनिक पूर्वानुमान में घोषणा की कि गुजरात के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, जुलाई में राज्य के कई जिलों के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।

#WATCH | Gujarat | Sutrapada, Gir Somnath: Waterlogging due to heavy rainfall in the city.

(Yesterday's drone visuals) pic.twitter.com/Jg5ULVNpiL— ANI (@ANI) July 20, 2023