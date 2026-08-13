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    सूरत मेडिकल कॉलेज रैगिंग केस: डॉ हर्षल की आत्महत्या मामले में चार डॉक्टर निलंबित

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:22 PM (IST)

    सूरत मेडिकल कॉलेज में डॉ. हर्षल पंड्या की आत्महत्या के मामले में चार वरिष्ठ डॉक्टरों को रैगिंग के आरोप में छह महीने के लिए निलंबित कर हॉस्टल से निष्का ...और पढ़ें

    डॉ. हर्षल पंड्या ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की (सांकेतिक तस्वीर)

    डॉ. हर्षल पंड्या ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की (सांकेतिक तस्वीर)

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    जागरण ब्यरो, अहमदाबाद। सूरत मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉ हर्षल पंड्या के आत्महत्या मामले में कॉलेज प्रशासन ने चार आरोपी वरिष्ठ डॉक्टर को 6 माह के लिए निलंबित कर हॉस्टल से निकाल दिया है।

    जांच समिति को विभाग के डीन के खिलाफ भी शिकायत मिली है। डॉ हर्ष ने रैगिंग से परेशान हो कर मेडिकल कॉलेज हाॅस्टल में खुदकुशी कर ली थी।

    रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या

    वीर नरमाद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी को भेजी गई रिपोर्ट में डॉ हर्षल समेत प्रथम वर्ष के 9 मेडिकल रेजिडेंट छात्रों को अपमानित करने व उनके खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने की बात कही गई थी।

    इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आरोपी द्वितीय वर्ष के रेजीडेंट डॉक्टर दीक्षित डॉक्टर अनुज डॉक्टर हिना और डॉक्टर निराली को 6 माह के लिए निलंबित कर हॉस्टल से निकाल दिया है।

    मृतक डॉक्टर हर्षल ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग की दिन डॉ सुनीता तथा डॉ योगीता को वरिष्ठ छात्रों की ओर से परेशान करने में रैगिंग के बारे में जानकारी दी थी लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

    पीड़ित छात्रों को दिन बताया कि ऐसा चलता रहता है आप कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है जो इस तरह परेशान हो रहे हैं।

    डीन पर शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप

    ध्यान रहे की सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में 9 अगस्त 2026 को प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉ हर्ष पंड्या (29 ) ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

    शुरुआती जांच में रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना की पुष्टि के बाद कॉलेज प्रशासन ने चार सीनियर डॉ को 6 महीने के लिए निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।