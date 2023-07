Gujarat: एक साल पहले हुआ था बेटी का यौन उत्पीड़न, ऑटो चालक पिता ने आरोपी की चाकू मारकर की हत्या; गिरफ्तार

Gujarat News ऑटो चालक पिता ने विजय व उसके मित्र आकाश गोविंद हितो और अन्य के खिलाफ बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। एक साल पहले हुई पुत्री के यौन उत्पीड़न से आहत ऑटो चालक पिता ने विजय को अपने पास बुलाया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

गुजरात में यौन उत्पीड़न के आरोपित की हत्या।

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: गुजरात में लगभग एक साल पहले यौन उत्पीड़न करने के आरोपित युवक की लड़की के पिता ने हत्या कर दी। सौराष्ट्र के गोंडल में आरोपी विजय बटाला अपने मित्र दीप मालवीय के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इस दौरान ये घटना घटी। ऑटो चालक पिता ने चाकू घोंपकर की हत्या एक साल पहले हुई पुत्री के यौन उत्पीड़न से आहत ऑटो चालक पिता ने विजय को अपने पास बुलाया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने किया गिरफ्तार ऑटो चालक पिता ने विजय व उसके मित्र आकाश, गोविंद, हितो और अन्य के खिलाफ बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

Edited By: Mohammad Sameer