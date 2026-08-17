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गुजरात: दाहोद में भाजपा जिला पंचायत सदस्य का पति गिरफ्तार, शराबबंदी के उल्लंघन के आरोप में 5 साल से चल रहा था फरार

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:18 PM (IST)

दाहोद में संतरामपुर पुलिस ने शराबबंदी के पुराने मामले में पिछले पांच साल से फरार भाजपा जिला पंचायत सदस्य के पति मुकेश परगी को गिरफ्तार किया है।

भाजपा नेता का पति शराबबंदी मामले में गिरफ्तार (फाइल फोटो)

भाजपा नेता का पति शराबबंदी मामले में गिरफ्तार (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दाहोद में भाजपा जिला पंचायत सदस्य का पति गिरफ्तार।

  2. शराबबंदी उल्लंघन के पुराने मामले में पांच साल से वांछित।

  3. गिरफ्तारी से स्थानीय राजनीति में मची हलचल।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के दाहोद जिले से एक बड़ी खबर आई है, जहां संतरामपुर पुलिस ने शराबबंदी के एक पुराने मामले में पिछले पांच वर्षों से वांछित मुकेश उर्फ टीना परगी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है।

गिरफ्तार आरोपी भाजपा की जिला पंचायत सदस्य का पति है। आरोपी की पत्नी दाहोद की सालरा जिला पंचायत की सदस्य हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से महिसागर और दाहोद की स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है।

पांच साल पहले दर्ज हुआ था मामला

मिली जानकारी के अनुसार, मुकेश परगी पर पांच साल पहले शराबबंदी का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। तब से वह पुलिस को थप्पड़ मारकर फरार हो गया था। संतरामपुर पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच, पुख्ता सूचना मिलते ही पुलिस ने निगरानी रखी और आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस ने शुरू की पूछताछ

गुजरात में शराबबंदी के सख्त कार्यान्वयन के लिए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल, संतरामपुर पुलिस ने भाजपा की महिला जिला पंचायत सदस्य के पति मुकेश परगी से पूछताछ की है।

आरोपी पिछले पांच सालों से कहां छिपा था, उसे भागने में किसने मदद की, उसके खिलाफ कौन-कौन से अपराध दर्ज हैं, इस बारे में पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है।

इसके अलावा, आरोपी निषेध की आड़ में इतनी मात्रा में शराब कहां से लाया? पुलिस ने इस अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश करने की योजना है।