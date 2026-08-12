अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की 32वीं मंजिल पर क्रेन से लटका मिला ऑपरेटर का शव
अहमदाबाद में एक निर्माणाधीन इमारत की 32वीं मंजिल पर 22 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर प्रीतम सिंह का शव क्रेन से लटका मिला। ...और पढ़ें
HighLights
अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की 32वीं मंजिल पर शव मिला।
22 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर प्रीतम सिंह का शव क्रेन से लटका।
पुलिस को आत्महत्या का संदेह, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद में बन रही एक रिहायशी इमारत की 32वीं मंजिल पर झारखंड के एक 22 वर्षीय व्यक्ति का शव क्रेन से लटका मिला। प्रीतम सिंह पिछले कई सालों से एसजी हाईवे के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था।
सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकान ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सिंह ने रात में आत्महत्या की।
क्रेन पर लटका मिला शव
बुधवार सुबह मजदूरों ने उनका शव क्रेन से लटका हुआ देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
भुकान ने कहा, 'यह आत्महत्या का मामला लगता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सिंह ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।'
प्रोजेक्ट इंजीनियर दर्शन जोशी ने बताया कि उन्हें सुबह-सुबह एक मजदूर का फोन आने पर घटना के बारे में पता चला। जोशी ने कहा, 'सिंह का भाई पुलिस के संपर्क में है और संकेत दिया है कि परिवार के कुछ अंदरूनी मामलों की वजह से वह शायद तनाव में था।'
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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