अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की 32वीं मंजिल पर क्रेन से लटका मिला ऑपरेटर का शव

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद में बन रही एक रिहायशी इमारत की 32वीं मंजिल पर झारखंड के एक 22 वर्षीय व्यक्ति का शव क्रेन से लटका मिला। प्रीतम सिंह पिछले कई सालों से एसजी हाईवे के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था।

सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकान ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सिंह ने रात में आत्महत्या की। क्रेन पर लटका मिला शव बुधवार सुबह मजदूरों ने उनका शव क्रेन से लटका हुआ देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।