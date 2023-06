पुलिस निरीक्षक एच बी झाला ने बताया कि मंगलवार को युवती के ससुराल वालों ने एक विवाह समारोह का आयोजन रखा था सोमवार शाम को चचेरा भाई हिम्‍मत सोनवणे 24 चाकु लेकर उसके घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्‍था में युवती को अस्‍पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। परिवार की मर्जी के विरुद्ध प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पर 20 साल की युवती की उसके चचेरे भाई ने उसके ससुराल में जाकर चाकु से गोदकर हत्‍या कर दी। हत्‍या वाले दिन ही परिवार ने एक समारोह का आयोजन रखा था। चचेरा भाई ने चाकू से की सूरत के लिंबायत इलाके में रहने वाले जितेंद्र सोनवणे के साथ कल्‍याणी नामक 20 वर्षीय युवती ने अपने परिवार की इच्‍छा के खिलाफ करीब एक माह पहले न्‍यायालय में जाकर विवाह कर लिया था। पुलिस निरीक्षक एच बी झाला ने बताया कि मंगलवार को युवती के ससुराल वालों ने एक विवाह समारोह का आयोजन रखा था, सोमवार शाम को चचेरा भाई हिम्‍मत सोनवणे 24 चाकु लेकर उसके घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। अस्‍पताल में हुई घायल युवती की मौत घायल अवस्‍था में युवती को अस्‍पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पति की शिकायत पर हिम्‍मत के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 324 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

Edited By: Ashisha Singh Rajput