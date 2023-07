Modi Surname Case: राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी पहुंचे SC, दायर की कैविएट याचिका

अहमदाबाद (गुजरात), एजेंसी। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।

शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गांधी की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया, जिसने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

