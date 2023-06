चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का मंडरा रहा खतरा, CM भूपेंद्र पटेल ने किया स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा

गांधीनगर, एजेंसी। Gujarat Cyclone Biparjoy: गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में बिपरजॉय तूफान के तेज होने की संभावना है।

चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। साथ ही संभावित प्रभावित क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की।

चक्रवात बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए राज्य में मछुआरों और तटीय इलाकों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि 11 से 14 जून तक गुजरात के तटीय इलाकों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एहतियात के तौर पर वलसाड प्रशासन ने तीथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है।

