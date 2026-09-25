'तुलना छोड़कर राष्ट्र निर्माण में बनें भागीदार', भावनगर में युवाओं से बोले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने युवाओें को नसीहत देते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह की आपसी तुलना से दूर रहकर राष्‍ट्र निर्माण में सकारात्‍मक भागीदार बनें। कौशल विकास, व्‍यवहारिक ज्ञान एवं सकारात्‍मक सोच से युवा शक्ति राष्‍ट्र निर्माण में अहम योगदान कर सकती है।

भावनगर के महाराजा क्रष्‍णकुमारसिंह विश्‍वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्‍यमंत्री ने युवाओं से विकसित भारत2047 अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा साधना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित युवा संवाद में मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि युवाओं को सरकार की विविध जनकल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के साथ अपने आसपास के जरुरतमंद लोगों तक भी उसका लाभ पहुंचाना चाहिए।