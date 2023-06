जूनागढ़ हिंसा में नाबालिगों को शामिल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई! बाल संरक्षण आयोग ने पुलिस को लिखा पत्र

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक भीड़ और पुलिस अधिकारी के बीच हाल ही में हुई झड़प का स्वत: संज्ञान लिया है।

वीडियो क्लिप के आधार पर, बाल अधिकार निकाय ने कई नाबालिगों द्वारा पुलिस पर पथराव करने वाली झड़प में भाग लेने पर चिंता जताई। निकाय ने जिला के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सात दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।

