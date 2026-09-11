आयोग से जुड़े 11 लाख बूथ लेवल ऑफिसर देश की बड़ी सेवा कर रहे, गुजरात में बोले ज्ञानेश कुमार 

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आयोग से जुड़े 11 लाख बूथ लेवल ऑफिसर देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं, युवाओं के 18 वर्ष की उम्र पुरी करते ही उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संदीप सांगले ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग और नागरिकों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी तथा लोकतांत्रिक भागीदारी के राजदूत हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ लेवल अधिकारी को भारत के लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया का आधार स्तंभ बताया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता के सामने बीएलओ चुनाव आयोग का एक प्रतिबिंब है। देश के लगभग 90 करोड़ मतदाताओं की अपेक्षाओं और अधिकारों से जुड़ी चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए देशभर में 11 लाख से अधिक बीएलओ लगातार कार्यरत हैं।

चुनाव आयोग के विशाल परिवार के साथ लगातार संवाद बना रहे इसके लिए प्रशिक्षण, बैठक और ईसीआई-नेट जैसे डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए बीएलओ को लगातार सक्रिय रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि जब भी आपको समय मिले तो अपने क्षेत्र में मतदाता सूची की जांच करें और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ें। यह देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेवा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल के विभिन्न चुनावों में दर्ज हुए अधिक मतदान के उदाहरण देते हुए बताया कि मतदाता जागरूकता और चुनाव कर्मचारियों की मेहनत से लोकतंत्र और मजबूत बनता है। उन्होंने बीएलओ की निष्ठा, मेहनत और निष्पक्षता की सराहना करते हुए कहा कि मतदाता सूची में कोई खामी रहे तो उसकी जिम्मेदारी परिवार के मुखिया के तौर पर मेरी है, लेकिन सूची सही और शुद्ध बनती है तो उसका श्रेय हमारे बीएलओ को है।

उन्होंने आगे बताया कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि उसकी गहराई, विविधता और जीवंतता में भी अनोखा है। आने वाले चुनावों में गुजरात ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़कर देश के लिए नया उदाहरण स्थापित करे, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया।

अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में उन्होंने कहा कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की जागरूकता जरूरी है। एएमए द्वारा “भारत में चुनाव संचालन – विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र” विषय पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा संबोधित विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) द्वारा 70 AMAZING वर्षों के जश्न के भाग के रूप में एएमए कैम्पस में “भारत में चुनाव संचालन – विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र” विषय पर मुख्य अतिथि ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा संबोधित विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इस व्याख्यान में पूरे देश में चुनाव आयोजित करने के लिए जरूरी कार्यात्मक विशालता, उसके प्रबंधन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

एएमए के कार्यकारी निदेशक उन्मेश दीक्षित ने संस्थन व मेहमानों का परिचय देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। एएमए के अध्यक्ष राजीव गांधी ने कहा कि एएमए नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए पब्लिक मैनेजमेंट और स्व-शासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों, ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देता है।

उधर आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संदीप सांगले ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि देश की चुनाव व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी और बूथ लेवल के अधिकारियों के बीच सीधा संवाद होना एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने बीएलओ के प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त के आत्मीय दृष्टिकोण की प्रशंसा की।