पूर्व कलक्‍टर लांगा के सैकड़ों करोड़ रुपये के जमीन घोटाले और वित्‍तीय अनियमितता मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल को एक डायरी मिली है पुलिस को इसमें लांगा के अवैध हिसाब किताब की आशंका है। आबू में लांगा ने एक सूटकेस रखा था जिसे उसके संबंधी ने अहमदाबाद में छिपा रखा था। पुलिस को इस सूटकेश में साढे सात लाख रु की नकदी 2200 डॉलर मिले हैं।

गांधीनगर के पूर्व कलक्‍टर एस के लांगा के जब्त किए गए सूटकेट से भारी नकदी हुई बरामद।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.

अहमदाबाद, जेएनएन। गांधीनगर के पूर्व कलक्‍टर एस के लांगा के घोटालों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने उसके एक संबंध के पास से जब्त किए गए सूटकेस से भारी नकदी, गहने व डॉलर बरामद किए। लांगा के पास आबू में 2 आईफोन व 6 सिम भी मिले थे, पुलिस का मानना है कि वह विदेश भागने की तैयारी में थे। सूटकेश से मिली लाखों की नकदी और गहने पूर्व कलक्‍टर लांगा के सैकड़ों करोड़ रुपये के जमीन घोटाले और वित्‍तीय अनियमितता मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल को एक डायरी मिली है, पुलिस को इसमें लांगा के अवैध हिसाब किताब की आशंका है। आबू में लांगा ने एक सूटकेस रखा था जिसे उसके संबंधी ने अहमदाबाद में छिपा रखा था। पुलिस को इस सूटकेश में साढे सात लाख रु की नकदी, साढे तीन लाख के गहने, 2200 डॉलर मिले हैं। पुलिस ने लांगा के पास से 2 आईफोन व 6 सिम भी बरामद किये, पुलिस का मानना है कि लांगा विदेश भागने की तैयारी में थे। किसानों ने भी कि शिकायत उधर लांगा से पीडित करीब सौ किसानों ने इस मामले में गांधीनगर कलक्‍टर को ज्ञापन सौंपकर पूर्व कलक्‍टर एस के लांगा के खिलाफ अहमदाबाद जिले की साणंद तहसील के भावनपुरा, अणदेज गांव तथा कलोल तहसील के मूलासण गांव की 1800 बीघा जमीन से किसानों के नाम कमी करने का आरोप लगाया है। माउंट आबू से गिरफ्तार हुआ पूर्व कलक्‍टर इन क्षैत्रों में एक बीघा जमीन की कीमत दो से ढाई करोड़ रुपये है। ऐसे में इस जमीन की कीमत 4 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। किसानों का दावा है कि 1966 से वे इस जमीन पर खेती कर रहे थे 2009 में उनका नाम अवैध तरीके से हटा दिया गया। गांधीनगर पुलिस ने गत 11 जुलाई को राजस्‍थान के माउंट आबू से लांगा को पकड़ा था।

Edited By: Piyush Kumar