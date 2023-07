हनी ट्रैप में फंसकर पाक एजेंट को गोपनीय जानकारी देने वाला BSF कर्मी गिरफ्तार, कई बार में लिए 29 हजार रुपये

हनी ट्रैप में फंसकर गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को भेजने के आरोप में एक बीएसएफ कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के पुलिस निरीक्षक डीबी बसिया के अनुसार बीएसएफ में काम करने वाले इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम निलेश है। उसने जनवरी 2023 में एक पाकिस्तानी एजेंट अदिति तिवारी के हनी ट्रैप में फंसकर बीएसएफ की गोपनीय जानकारियों को उससे साझा करने लगा।

हनी ट्रैप में फंसकर पाक एजेंट को गोपनीय जानकारी देने वाला BSF कर्मी गिरफ्तार। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। हनी ट्रैप में फंसकर गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को भेजने के आरोप में एक बीएसएफ कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के पुलिस निरीक्षक डीबी बसिया के अनुसार, बीएसएफ में काम करने वाले इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम निलेश है। पाकिस्तानी एजेंट ने दिए 29 हजार रुपये उन्होंने बताया कि उसने जनवरी 2023 में एक पाकिस्तानी एजेंट अदिति तिवारी के हनी ट्रैप में फंसकर बीएसएफ की गोपनीय जानकारियों को उससे साझा करने लगा। इसके बदले में कई बार में 29 हजार रुपये दिए गए। इंटरनेट मीडिया के जरिये देता था गुप्त जानकारी इंटरनेट मीडिया के जरिये वह बीएसएफ के नक्शे, सुरक्षा तैयारियों की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को देने लगा। गुजरात एटीएस को इसकी भनक लगी तो उसकी निगरानी की गई। मामले के सही पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैसों की लालच में दी गोपनीय जानकारी पूछताछ में उसने बताया कि वह पाकिस्तानी एजेंट अदिति से जनवरी 2023 में संपर्क में आया था। एजेंट को उसने खुद को कंप्यूटर आपरेटर बताया था। पैसों के लालच में उसको गोपनीय जानकारियां दीं।

Edited By: Sonu Gupta