अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने अहमदाबाद के हाथीजण इलाके में चलने वाले नित्‍यानंद स्‍वामी आश्रम से 2 सगी बहनों के लापता होने के मामले में हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईडी क्राइम की जांच पर सवाल उठाया। न्‍यायालय ने ब्‍ल्यू कोर्नर नोटिस जारी कर दोनों बहनों को जमैका से वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये। पिता ने जताई मानव तस्‍करी की आशंका पिता ने न्‍यायाधीश उमेश त्रिवेदी के समक्ष मानव तस्‍करी की आशंका जताते हुए बताया कि उनकी दोनों पुत्रियों को नेपाल से मॉरीशस तथा वहां से त्रिनिदाद होते हुए जमैका ले जाया गया है। हैबियस कॉर्पस को 4 साल हो गये लेकिन अभी भी सीआईडी क्राइम उन तक नहीं पहुंच सकी है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput