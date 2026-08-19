बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष ने बोला सीजेपी पर हमला, अभिजीत दिपके को बताया राजनीतिक मोहरा

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद भाजपा ने अपनी नई टीम बनाने के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) व कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है।

भाजयुमो अध्यक्ष एवं सांसद हेमांग जोशी ने जहां सीजेपी संस्थापक को राजनीतिक मोहरा बताया वहीं भाजपा के मीडिया संयोजक प्रशांत वाला ने नवनिर्माण आंदोलन में 105 छात्रों की गोली लगने से मौत व 1654 बार पुलिस लाठीचार्ज की याद दिलाते हुए कांग्रेस से पूछा है कि इसके लिए माफी कब मांगेगी।

भाजपा की नई टीम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद गुजरात के वड़ोदरा से सांसद डॉ. हेमांग जोशी को सौंपा गया है। जोशी ने सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके पर राजनीतिक मोहरा होने का आरोप लगाते हुए कहा की सीजेपी ने युवाओं को सरकार से दूर करने का एक माहौल बनाया लेकिन देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जेन जी पीढ़ी के बच्चे हमारे ही परिवार के सदस्य हैं उनको गुमराह करने का प्रयास किया गया। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को गाली दी गई तथा सरकार के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान बाजी हुई।

'राजनीतिक गुंडों ने किया माहौल खराब' जोशी ने जंतर मंतर पर हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी व कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के गुंडो ने माहौल खराब किया इस वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

डॉ जोशी ने कहा कि वह युवा मोर्चा में वीआईपी कल्चर को हावी नहीं होने देंगे तथा युवाओं की और नई पीढ़ी के बच्चों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे,नई पीढ़ी से फीडबैक लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे।

नवनिर्माण आंदोलन को किया याद गुजरात भाजपा के मीडिया संयोजक डॉ प्रशांत वाला ने गुजरात में 80 के दशक में हुए नवनिर्माण आंदोलन को याद करते हुए कहा कि पुलिस की गोली से 105 बच्चों की मौत हो गई थी जबकि डेढ़ हजार से अधिक बार बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया।