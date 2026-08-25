गुजरात जहरीली शराब कांड में 13 और आरोपी गिरफ्तार, मध्य प्रदेश कनेक्शन का खुलासा
गुजरात पुलिस ने भावनगर जहरीली शराब कांड में 13 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 27 हो गई है।
HighLights
भावनगर जहरीली शराब कांड में 13 और गिरफ्तार।
कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 27 हुई।
मध्य प्रदेश के आरोपी ने जहरीली शराब बनाई थी।
डिजिटल डेस्क,अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने भावनगर जहरीली शराब कांड में 13 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपित मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस पर जहरीली शराब तैयार करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।
इन गिरफ्तारियों के साथ ही पिछले सप्ताह सामने आए इस कांड में गिरफ्तार आरोपितों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। गुजरात में शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी।
अधिकारियों के अनुसार, कुल 67 लोगों ने यह शराब पी थी, जिसमें मेथनाल नामक जहरीला रसायन मिला हुआ था।
पुलिस के अनुसार, पहले गिरफ्तार आरोपितों से गहन पूछताछ के बाद पुलिस के राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने रविवार को 13 और आरोपितों को गिरफ्तार किया। उन्हें दो सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग भावनगर के रहने वाले हैं।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले आनंद छांदी को कथित तौर पर नकली शराब तैयार करने के लिए उज्जैन से भावनगर लाया गया था। इस साजिश में उसकी अहम भूमिका थी। उसने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की खरीद में भी अहम भूमिका निभाई थी।
जांच के दौरान जहरीले रसायन वाली शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं।
साक्ष्य जुटाने के लिए 16 टीम दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, यह जहरीली शराब कथित तौर पर उज्जैन से पकड़े गए रईस की मदद से भावनगर के वरतेज निवासी गौतम सोलंकी के घर पर तैयार की गई थी।
इसके बाद शराब को एक आईएमएफएल ब्रांड के लेबल लगी बोतलों में भरकर और सील कर वितरण के लिए अवैध शराब विक्रेताओं को दिया गया था।
मामला 16 अगस्त की रात सामने आया, जब वरतेज में तीन दोस्तों की शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई और उनमें से एक की मौत हो गई।
(न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)