अहमदाबाद: मलाला यूसुफजई की किताब पढ़ने पर बवाल, पार्क में जमा लोगों पर बजरंग दल का हमला

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की किताब पढ़ रहे सिविल सोसाइटी ग्रुप के सदस्यों और स्थानीय नेताओं पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है।

यह घटना वस्त्रापुर स्थित औडा गार्डन में हुई, जहां लोग एक सोशल मीडिया आह्वान के बाद किताब पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे।यह विवाद करीब दो सप्ताह पहले तब शुरू हुआ था जब अहमदाबाद के एक निजी स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में मलाला यूसुफजई की एक किताब को शामिल किया था।

बजरंग दल ने कश्मीर मुद्दे पर मलाला के कथित बयानों को भारत विरोधी बताते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत किताब को पाठ्यक्रम से वापस ले लिया था और उसकी पढ़ाई पर रोक लगा दी थी।

वस्त्रापुर गार्डन में रीडिंग सेशन का आयोजन स्कूल के फैसले के विरोध में और किताब को दोबारा शामिल करने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी ग्रुप और कांग्रेस नेता पार्थिवसिंह कठवाड़िया सहित कई स्थानीय लोग वस्त्रापुर के औडा गार्डन में एकत्र हुए। सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेश के तहत यह एक शांतिपूर्ण रीडिंग सेशन था, जहां लोग सार्वजनिक रूप से किताबें पढ़ने के लिए जुटे थे।

कार्यक्रम की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसे भारत विरोधी विमर्श को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए कार्यक्रम का कड़ा विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने मलाला की किताब के प्रचार को तुरंत बंद करने की मांग की। देखते ही देखते बहस तेज हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किताब पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया।