Gujarat: ATS ने सूरत में पकड़ी 20 करोड़ रुपये की ड्रग्स, कच्चा माल भी जब्त; 2 लोग गिरफ्तार

पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सूरत शहर के बाहरी इलाके में एक मेफेड्रोन निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान ATS ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

Gujarat ATS has busted a drugs manufacturing unit in Surat's Palsana taluka and seized raw materials worth approximately Rs 20 crores. Two persons arrested. The factory has been sealed: Gujarat ATS DIG Sunil Joshi pic.twitter.com/4lN7lod2c6— ANI (@ANI) July 18, 2024