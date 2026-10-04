अरावली में LCB और बिश्नोई गिरोह के बीच मुठभेड़: 500 किलो पोशडोड़ा बरामद, फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के अरावली जिले में असामाजिक तत्व और नशीले पदार्थों के तस्कर पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस अब सख्त कार्रवाई पर उतरी है।

दो अक्टूबर की सुबह मालपुर के मोरडुंगरी के पास पोशडोड़ा की अवैध तस्करी में शामिल बिश्नोई गिरोह के आरोपियों और स्थानीय अपराध शाखा के बीच भीषण गोलीबारी हुई।

एलसीबी को मिली सटीक जानकारी

जानकारी के अनुसार, पिछले काफी समय से अरावली जिले में बिश्नोई गिरोह के तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ गई थी।

इसी बीच, अरावली एलसीबी टीम को सटीक सूचना मिली कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में भारी मात्रा में पोशडोड़ा लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही अरावली पुलिस अलर्ट हो गई। इसके बाद मालपुर के पास मोरडुंगरी के पास निगरानी शुरू कर दी गई।

बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने गोलीबारी की पुलिस ने रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से जा रही कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार में सवार दो आरोपियों ने पुलिस पर बेहद करीब से गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में, एलसीबी ने भी साहस दिखाया।

पुलिस ने आत्मरक्षा में चार राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। वहीं, दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। लगभग तीन अधिकारी घायल हो गए पुलिस ने आरोपी से एक माउजर पिस्टल बरामद की। फॉर्च्यूनर कार की तलाशी के दौरान एक और माउजर पिस्टल मिली। इस दिल दहला देने वाले अभियान में तीन पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं।

पी.पी. सोलंकी (पीएसआई), कल्पेश सिंह (एएसआई) और एम.एच. ज़ाला (एलसीबी पीआई) को मामूली चोटों के लिए इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने कार से 500 किलो पोशडोड़ा और दो हथियार बरामद किए हैं। अरावली के पुलिस प्रमुख ने क्या कहा? अरल्ली पुलिस विभाग के प्रमुख मनोहरसिंह जडेजा के अनुसार, अरल्ली एलसीबी टीम के पीआई एम.एच. झाला को सटीक सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों से भरी एक कार मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर निकलने वाली है।