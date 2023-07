अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा में सैनिक स्कूल की रखी आधारशिला, बोले- PM मोदी ने दी देश के विकास की गति

मेहसाणा, पीटीआइ। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने नौ साल पूरे कर लिए हैं। पिछले नौ सालों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले नौ सालों में देश के विकास की गति बढ़ी है। देश के विकास में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी ने सहकारी समितियों, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों के साथ तेलमेल बैठाया है, जिससे देश का विकास की गति आई है।

मंगलवार को उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में बनने वाले एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने हिस्सा लेते हुए एक सभा को संबोधित किया। यह सैनिक स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार, मेहसाणा के साथ-साथ 100 देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनने वाले हैं।

Laid the foundation of Shri Motibhai R Choudhury Sagar Sainik School by Dudhsagar Dairy in Mehsana, Gujarat virtually today.

સૈનિક સ્કૂલો દેશભરના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવાની સાથે તેમનામાં દેશભક્તિની ભાવના કેળવવાનું કામ કરી રહી છે.

