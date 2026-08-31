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अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, वॉशरुम में टिश्यू पेपर पर लिखा मिला 'BOMB'

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:59 PM (IST)

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की दम्माम-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जब वॉशरूम में 'BOMB' लिखा टिश्यू पेपर मिला।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

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डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल (SVP) एअरपोर्ट पर उस समय हड़कंप और डर का माहौल बन गया, जब एअर इंडिया की एक flight में बम होने की धमकी मिली। सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में एक संदिग्ध संदेश मिलने के बाद एअर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत विमान को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का निर्देश दिया।

टिश्यू पेपर पर हाथ से लिखा था 'BOMB'

जानकारी के अनुसार, जब फ्लाइट हवा में थी, तब विमान के वॉशरूम या केबिन एरिया से एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर हाथ से 'BOMB' लिखा हुआ था।

इसे देखते ही क्रू मेंबर्स ने तुरंत पायलट को इसकी जानकारी दी। पायलट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजदीकी अहमदाबाद एअरपोर्ट के ATC से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।

32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

लैंडिंग की अनुमति मिलते ही एअरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया। विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसे मुख्य टर्मिनल से दूर आइसोलेशन बे में ले जाया गया। विमान में सवार सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विशेष बस के जरिए टर्मिनल बिल्डिंग में भेजा गया।

बम डिस्पोजल स्क्वॉड द्वारा गहन चेकिंग

इमरजेंसी कॉल मिलते ही सीआईएसएफ (CISF), बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS), डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं।

सभी यात्रियों के सामान को अलग करके स्कैन किया गया। इसके साथ ही पूरे प्लेन, कार्गो एरिया और सीटों की बारीकी से जांच की गई।

गहन जांच के बाद जब विमान से कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक वस्तु नहीं मिली, तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों और एअरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और टिश्यू पेपर पर लिखने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।