5 मैसेज और 30 लाख की ठगी... Whatsapp पर बॉस की DP लगाकर अकाउंट मैनेजर से फ्रॉड
साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर बॉस की डीपी लगाकर एक खाता प्रबंधक से 15 मिनट में 30 लाख रुपये ठग लिए।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। साइबर ठग ने अपनी व्हाट्सएप डीपी में एक कंपनी के बॉसका फोटो लगाकर उसी कंपनी के खाता प्रबंधक को पांच अलग-अलग मैसेज भेज कर 15 मिनट में 30 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है।
व्हाट्सएप पर बॉस की डीपी लगाकर ठगी
गांधीनगर जिले के कलोल निवासी निकुंज गांधी एक डिस्पोजेबल कंपनी में खाता प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। गत 14 अगस्त को उनके कंपनी के बॉस के नाम पर एक साइड बैठक ने मीटिंग में होने की बात कही। इसके बाद कंपनी के क्लाइंट के साथ सौदा पक्का करने की बात कहते हुए उसने उसके बैंक खाते में 30 लाख रुपए भेजने को कहा।
साइबर ठग जिस मोबाइल नंबर से मैसेज कर रहा था उसकी व्हाट्सएप डीपी में बॉस का फोटो लगा था। खाता प्रबंधक ने मोबाइल नंबर और व्यक्ति की पहचान किए बगैर कंपनी के खाते से साइबर तक के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद थकने 20 लख रुपए का चेक बनाने की बात भी कही।
पांच मैसेज भेजकर जाल में फंसाया
अहमदाबाद साइबर क्राइम सहायक पुलिस आयुक्त हार्दिक मांकड़िया ने बताया कि साइबर ठग ने खाता प्रबंधक को विचार करने का मौका ही नहीं दिया। केवल डीपी में बॉसका फोटो होने से ही खाता प्रबंधक ने सामने वाले की बात मानते हुए 30 लख रुपए ट्रांसफर कर दिए।
उन्होंने बताया कि साइबर तक अधिकांश मामलों में फोन के बजे मैसेज करके ही लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले मोबाइल नंबर व व्यक्ति की पहचान जरूर करें।