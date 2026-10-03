अहमदाबाद: नो-एंट्री में घुसे ट्रक चालक ने इग्नोर किया स्टॉप सिग्नल, कांस्टेबल ने आपा खोकर गाड़ी पर फेंकी ईंट

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद के ठक्करनगर में नो-एंट्री जोन में घुसने की कोशिश कर रहे एक ट्रक पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने ईंट फेंकी और उसकी खिड़की का कांच तोड़ दिया।

कांच तोड़ने वाले आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा विवाद ट्रक को रोकने के दौरान खड़ा हुआ।

रुकने का इशारा नजरअंदाज करने पर सिपाही ने खोया आपा

यह घटना तब हुई जब आई-डिवीजन ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल ने नो-एंट्री इलाके में जा रहे ट्रक को रोकने की कोशिश की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, ट्रक चालक ने सिपाही के रुकने के इशारे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा।

चालक को भागने से रोकने के लिए गुस्से में आकर कांस्टेबल ने कथित तौर पर पास पड़ी ईंटें उठाईं और सीधे ट्रक पर दे मारीं, जिससे वाहन की खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया।