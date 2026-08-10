अहमदाबाद: कोडीन सिरप की 5 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त, फार्मा कंपनियों पर केस दर्ज

अहमदाबाद, एएनआई: अहमदाबाद स्पेशल आपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने कोडीन सिरप की 5,050 बोतलें जब्त की हैं और मिजोरम में एक बिना लाइसेंस वाले सप्लायर और इसे खरीदने वाली कंपनी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

एसओजी के अनुसार, कंपनी के मालिकों की पहचान हिरेन कांतिलाल पटेल और पारश वोरा के तौर पर हुई है। एसओजी के एसीपी एसएस निनामा ने कहा कि जांच में पता चला कि कंपनी ने मिजोरम की एक फर्म को खेप भेजी थी, जो जरूरी लाइसेंस के बिना काम कर रही थी। जानकारी मिली थी कि उत्तर भारत के कई राज्यों में कोडीन सिरप पहुंचाई जा रही है।

जांच के दौरान पता चला कि कंपनी ने मिजोरम की एक कंपनी को पार्सल भेजे थे। सामान लेने वाली कंपनी और भेजने वाली दोनों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।