अहमदाबाद के स्कूल में मलाला की किताब पर पढ़ाने पर विवाद, टीचर पर गिरी गाज

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। शीलज क्षेत्र में स्थित आनंद निकेतन स्कूल में बीते दिनों खाने में कांच का टुकड़ा आने पर विवाद शुरू हुआ जो स्कूल में बच्चों को मलाला युसूफजई की पुस्तक पढ़ाने तक जा पहुंचा।

जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर कैंटीन संचालक को हटा दिया गया उधर मलाला की पुस्तक पढ़ना वाले शिक्षक की भी छुट्टी कर दी गई।

अहमदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने गत दिनों आनंद निकेतन स्कूल कैंटीन कैंटीन के खाने में कांच निकालने की घटना पर संज्ञान लेते हुए स्कूल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए इसकी एक जांच रिपोर्ट मांगी।

मलाला युसूफजई की किताब पढ़ाने पर आपत्ति

इसी दौरान जब के अभिभावक प्रदर्शन करते हुए स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता एवं नोबल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई की जीवनी पढ़ने के लिए शिक्षक आयशा छात्र-छात्राओं पर दबाव डालती है।