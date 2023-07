Ahmedabad: तीन मंजिला इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत, काफी मशक्कत के बाद बचाई गई पांच लोग की जान

अहमदाबाद, पीटीआई। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार की सुबह एक जर्जर इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, तीन मंजिला इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।

नवरंगपुरा के पुलिस निरीक्षक एए देसाई ने कहा कि मीठाखाई गाम इलाके में लगभग 60 साल पुरानी जर्जर इमारत सुबह करीब 7 बजे अचानक ढह गई। इस घटना ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य पांच लोग घायल हो गए हैं।

#WATCH | Gujarat | Three houses collapsed in Mithakhali area of Ahmedabad. Four people rescued from under the debris, injured have been sent to a hospital. Details awaited. pic.twitter.com/wh6co8UwNu