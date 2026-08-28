अहमदाबाद में मलाला की आत्मकथा पढ़ने पर विवाद, तीन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की आत्मकथा आइ एम मलाला पढ़ने के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि एक समूह ने इसमें शामिल होने वालों पर हमला बोल दिया। इस दौरान दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जी.एम. चौधरी ने बताया कि महिलाओं समेत लगभग 20 लोगों का एक समूह किताब पढ़ने के लिए पब्लिक गार्डन में इकट्ठा हुआ था। जब किताब पढ़कर वे लोग जा रहे थे, तो वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने का दावा करने वाले 18 से 20 लोगों के एक हथियारबंद समूह वहां पहुंचा। उन्होंने पूछा कि युसूफजई की किताब क्यों पढ़ी गई। इसके बाद बहस और हाथापाई हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए।