तलवारें, डंडे और अफरा-तफरी... अहमदाबाद के गरबा महोत्सव में बिना पास घुसने की कोशिश के बाद हिंसक झड़प

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। सांतेज के मंडली गरबा महोत्सव के दौरान सुरक्षाकर्मियों और कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना रविवार रात की है, जहां कुछ लोग तलवारें और डंडे लहराते हुए दिखाई दिए।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, गरबा मैदान के एंट्री गेट के पास कुछ लोगों बिना वैध पास के अंदर जाने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग झड़प के दौरान डंडे और तलवारें लिए हुए दिख रहे हैं। इस हंगामे के कारण वहां मौजूद लोग भागने लगे। बताया जा रहा है कि इस अफरा-तफरी में महिलाएं और लड़कियां भी फंस गई थीं।

कैश बैग चोरी के आरोप की जांच जारी एक अन्य दावे के अनुसार, कुछ लोग पैसे चुराने के इरादे से कार्यक्रम स्थल में घुसे थे। सुरक्षाकर्मियों और बाउंसरों ने उन्हें डंडे लेकर वहां से खदेड़ दिया। यह भी दावा किया गया है कि ये लोग कैश से भरा एक बैग लेकर भाग गए। पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और चोरी से जुड़ी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं।