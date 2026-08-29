अहमदाबाद की फूड पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद के नरोदा GIDC फेज-3 में प्लॉट नंबर 28 पर स्थित एक फूड प्रोडक्ट पैकेजिंग कंपनी में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में काम चल रहा था, अंदर काम कर रहे कर्मचारियों में तुरंत भगदड़ मच गई। फैक्ट्री से निकलता काला धुआं आसमान में दूर-दूर तक देखा जा सकता था।

आग लगने की घटना की सूचना तुरंत अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की तीव्रता को देखते हुए शुरू में फायर डिपार्टमेंट की 7 गाड़ियां भेजी गई थीं, लेकिन स्थिति गंभीर लगने के कारण अब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं।

दमकलकर्मी अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछार करके आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम इस भयानक आग को आस-पास के इलाकों या पास की दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से रोकने के लिए खास सावधानी बरत रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट भी तुरंत मौके पर पहुँचे और बचाव कार्य का जायजा लिया।

कोई हताहत नहीं इस दुखद घटना में एक बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, इस भयानक आग का सही कारण अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है। शुरुआती चरण में शॉर्ट सर्किट समेत कई तकनीकी कारणों की दिशा में जांच की जाएगी।