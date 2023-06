'ठग होते हैं गुजराती' तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर आज अहमदाबाद कोर्ट सुनाएगा फैसला

Tejashwi Yadav Defamation Case बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एक पुराने बयान को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट उनके विवादित बयान पर आज फैसला सुना सकता है। आरोप है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला था। (फाइल फोटो)

तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर आज अहमदाबाद कोर्ट सुनाएगा फैसला

अहमदाबाद, ऑनलाइन डेस्क। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद की अदालत आज फैसला सुनाएगी। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान गवाहों के पेशी हुई थी। साथ ही तेजस्वी के बयान भी दर्ज हुए थे। क्या है मामला? आरोप है कि तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले मेहुल चोकसे पर बोलते हुए गुजरातियों का अपमान किया था। तेजस्वी ने कथित तौर पर गुजरातियों को ठग कहा था। अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ 26 अप्रैल को मानहानि का केस दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हो रही है। तेजस्वी को समन जारी होगा या नहीं? बताया जा रहा है कि मामले में दोपहर तीन बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो सकती है। अदालत इस पर फैसला लेगा कि मामले में जो सबूत और गवाह पेश हुए हैं वो मानहानि के केस के लिए पर्याप्त है या नहीं। इस मामले में तेजस्वी को समन जारी किया जाएगा या नहीं। क्या है विवादित बयान? मेहुल चोकसी पर टिप्पणी करते हुए उनकी जुबान फिसल गई थी। तेजस्वी तब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा था. 'दो ठग हैं ना...आज देश के हालात देखे जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनको माफ किया जाएगा।'

