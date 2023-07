Ahmedabad: किशोर ने रचा खुद के अपहरण का नाटक, एक गलती से फूट गया भांडा

Ahmedabad Boy kidnapping Drama सोना-चांदी के व्‍यापारी पिता से 15 लाख रु ऐंठने के‍ लिए अहमदाबाद में रह रहे उसके किशोर पुत्र ने खुद के अपहरण का नाटक रचा। उसने अपने दोस्‍तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रचा। पिता को तीनों युवकों ने एक वीडियो भेजकर किशोर के अपहरण की बात कही और 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

Ahmedabad Boy kidnapping Drama गुजरात में किशोर ने किडनैपिंग का ड्रामा किया।

अहमदाबाद, जेएनएन। Ahmedabad Boy kidnapping Drama उत्‍तर गुजरात में सोना-चांदी के व्‍यापारी पिता से 15 लाख रु ऐंठने के‍ लिए अहमदाबाद में रह रहे उसके किशोर पुत्र ने खुद के अपहरण का नाटक रचा। पिता से रु का बैग लेने खुद किशोर पहुंचा तो पुलिस ने दबोच लिया। पाटण में सोना-चांदी का कारोबारी का पुत्र अहमदाबाद में पेइंग गेस्‍ट के रूप में रहकर ऑस्‍ट्रेलिया जाने के लिए होने वाली पूर्व परीक्षा आईएलटीएस की तैयारी कर रहा था। दोस्तों के साथ मिलकर रची साजिश मौज शौक के लिए उसने अपने दोस्‍तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रचा। पिता को इन तीनों ने एक वीडियो भेजकर किशोर के अपहरण की बात कही और 15 लाख रु की पिफरौती मांगी। वीडियो में किशोर के शरीर पर नाखून के निशाने दिखाते हुए रुपऐ नहीं देने पर किशोर की हत्‍या की धमकी दी गई थी। पिता से पैसे लेते पकड़ा गया पिता व उनके रिश्‍तेदार ने यह बात अहमदाबाद अपराध शाखा को बताई, योजना के अनुसार पिता रुपयों से भरा बैग लेकर अहमदाबाद के थलतेज पहुंचे। यहां खुद किशोर रुपयों का बैग लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसे दबोचकर इस नाटक का भंडाफोड किया। पुत्र व उसके दोस्‍तों के भविष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए पिता ने पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की है।

