देश में जल्द बनेगा सेमीकंडक्टर, अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी Micron व गुजरात सरकार के बीच आज होगा समझौता

अमेरिकी कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी और गुजरात सरकार के बीच बुधवार को अहमदाबाद जिले के साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि बुधवार शाम को गांधीनगर में सीएम भूपेन्द्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह समझौता होगा। प्रतीकात्मक फोटो।

अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी Micron व गुजरात सरकार के बीच आज होगा समझौता। फाइल फोटो।

अहमदाबाद, पीटीआई। अमेरिकी कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी और गुजरात सरकार के बीच बुधवार को अहमदाबाद जिले के साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि बुधवार शाम को गांधीनगर में सीएम भूपेन्द्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह समझौता होगा। देश में 22,540 करोड़ रुपये का होगा निवेश मालूम हो कि चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने 22 जून को घोषणा की थी कि वह गुजरात में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करेगी। इस काम के लिए करीब 22,540 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे पहले कंपनी ने अपने एक बयान में कहा था कि इसके साल 2023 में शुरू हो जाने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर प्लांट पर क्या बोले थे अश्विनी वैष्णव? इससे पहले टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गुजरात में अमेरिकन कंपनी माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में अगले साल दिसंबर से चिप का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज जैसी उपभोक्ता वस्तु, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन व रक्षा सेक्टर को काफी लाभ मिलेगा और नए रोजगार निकलेंगे।

Edited By: Sonu Gupta