ट्रेन में अफ्रीकी नागरिक ने चलाया फायर एक्सटिंग्विशर, रेलवे पुलिस की पूछताछ के दौरान मौत
गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में यात्रियों से झड़प के बाद सूरत में एक अफ्रीकी नागरिक की मौत हो गई। RPF पूछताछ के दौरान वह बेहोश हो गया।
HighLights
गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में अफ्रीकी नागरिक की यात्रियों से हुई झड़प।
RPF पूछताछ के दौरान बेहोश, अस्पताल में मृत घोषित किया गया।
सूरत पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
डिजिटल डेस्क, सूरत। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में अफ्रीकी नागरिक और यात्रियों के बीच हाथापाई हो गई। इस मामले में RPF टीम ने तीन लोगों को पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गई।
RPF कर्मियों की पूछताछ के दौरान अफ्रीकी नागरिक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए स्मीमर (Smimmer) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूरत में अफ्रीकी नागरिक की मौत
बांद्रा टर्मिनस से मुंबई से दिल्ली जा रही गोल्डन टेम्पल ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक अफ्रीकी नागरिक की दूसरे यात्रियों से लड़ाई हो गई। जब ट्रेन देर रात सूरत रेलवे स्टेशन पहुंची, तो RPF और GRP की टीम ने अफ्रीकी नागरिक को शांत करने की कोशिश की।
इस बीच, अफ्रीकी नागरिक ने ट्रेन में लगे फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाला यंत्र) को उठाया और यात्रियों पर उसका स्प्रे कर दिया। इस हंगामे के बाद, दो नाराज यात्रियों ने उसका सामना किया और उसकी पिटाई कर दी।
इस मामले को लेकर तीनों लोगों को RPF पोस्ट पर लाकर पूछताछ की गई। इसी दौरान, लगभग 45 वर्षीय अफ्रीकी नागरिक की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से स्मीमर अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद DySP समेत कई अधिकारी स्मीमर अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक के पास से पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र जैसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
शुरुआती जांच के मुताबिक, वह मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। सूरत रेलवे पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है और मृतक की असली पहचान पता करने की कोशिश कर रही है।
साथ ही, ट्रेन में घायल हुए यात्रियों की शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं और विदेशी नागरिक की मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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