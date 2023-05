Gujarat: अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरी, मलबे से निकाले गए 26 लोग

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित वेजलपुर इलाके में गुरुवार को एक तीन मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इमारत में मलबे में कई लोगों के फंसे हुए थे। हालांकि, मलबे से पहले 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में भी 3 और लोगों का रेस्क्यू किया गया।

#WATCH | Gujarat | A 3-floor building collapsed in Vejalpur area of Ahmedabad. More details awaited. pic.twitter.com/fdj5HxuYPx