30 मिनट में खा लिए 28 लड्डू, गुजरात के तारनेतर मेले में मिठाई खाने की अनोखी प्रतियोगिता

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थांगढ तालुका के विश्व प्रसिद्ध तारनेतर भाटीगल मेले में लड्डू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

झालावाड़ की लोक संस्कृति और परंपरा से जुड़ी ग्रामीण ओलंपिक के अंतर्गत 'लड्डू प्रतियोगिता' लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। इस अनूठी प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मेले में उमड़े।

28 लोगों ने लड्डू प्रतियोगिता में लिया हिस्सा

लड्डू प्रतियोगिता में 25 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के 28 उत्साही प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगियों को 30 मिनट की निर्धारित समय सीमा के भीतर चीनी युक्त बेसन के लड्डू दाल के साथ खाने थे।

प्रतियोगिता शुरू होते ही प्रतियोगियों ने तेजी से लड्डू खाना शुरू कर दिया। पहले 15 मिनट के भीतर ही अधिकांश प्रतियोगी औसतन 15 लड्डू खाने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। 30 मिनट में खा लिए 28 लड्डू प्रतियोगिता के अंतिम क्षणों में जबरदस्त उत्साह के बीच, विंचिया तालुका के ओरी गांव के निवासी बलवंतभाई राघवानी, जो पिछले वर्ष भी विजेता रहे थे, उन्होंने निर्धारित 30 मिनट में कुल 28 लड्डू खाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।