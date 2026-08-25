गुजरात में अजीब हादसा! 3 महीने पहले जिस तालाब में भाई की गई थी जान, वहीं 24 साल के युवक की डूबने से हुई मौत

डिजिटल डेस्क, मेहसाणा। गुजरात के मेहसाणा के पास नुगर गांव में एक परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब 24 साल के सचिन रावल की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि तीन महीने पहले गांव के इसी तालाब में उसके भाई की भी डूबने से मौत हुई थी।

सचिन तालाब के किनारे शौच के लिए गया था तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलने पर इमरजेंसी रेस्पॉन्डर और स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और काफी खोजबीन के बाद उसका शव बरामद किया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ पीड़ित सुबह मोटाप में अपनी काम की जगह पर गया था और सैलरी मिलने के बाद अपनी बैंक पासबुक लेने के लिए थोड़ी देर के लिए घर लौटा था। इसके बाद वह गांव के तालाब की ओर गया, जहां फिसलने से यह जानलेवा हादसा हुआ। तालाब बहुत गहरा होने के कारण आस-पास मौजूद लोग और बचाव दल उसे समय रहते बचा नहीं पाए।

इस मौत ने परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। इसी परिवार ने ठीक तीन महीने पहले सचिन के भाई को भी बिल्कुल ऐसे ही हालात में खो दिया था, जब वह उसी तालाब में नहाते समय डूब गया था। इतनी कम समय में दो युवा भाइयों की लगातार मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है।