"हम महीनों तक बात नहीं करते..." Virat Kohli संग दोस्ती पर Sunil Chhetri का बड़ा बयान

Sunil Chhetri comment on friendship with Virat Kohli. Image- Twitter

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Sunil Chhetri comment on friendship with Virat Kohli: विराट कोहली और सुनील छेत्री (Sunil-Virat friendship) भारतीय खेल के दो सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। कोहली और छेत्री ने अच्छे और बुरे दोनों समय पर एक-दूसरे का समर्थन किया है। दोनों ने आपस में कई यादगार पल शेयर किए हैं। यूट्यूब चैनल पर छेत्री ने की बात- हाल ही में सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने यूट्यूब के इन द स्टैंड्स शो में खुलासा किया कि “हम बहुत सी सामान्य चीजों के बारे में बात करते हैं। हम खूब हंसी-मजाक करते हैं। हम बहुत सारे चुटकुले और बहुत सारी मजेदार चीजें शेयर करते हैं। मेरी काफी गहरी और सार्थक बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि हम हर दिन 24×7 बात करते हैं। ऐसा समय भी आता है जब हम महीनों तक बात नहीं करते, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वह भी इस चीज को समझते हैं और मैं भी। दोनों गहरे दोस्त- इसके बावजूद हम जब अगली बार मिलते हैं तो एकदम पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं। कई बार जब मैं महसूस करता हूं कि मैं कौन हूं और मुझे अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। कई बार कोहली भी ऐसा ही महसूस करते हैं और ऐसा ही समय था जब हमने बातचीत की थी। कोहली (Chhetri-Kohli friendship) को लगता है कि हर कोई यह नहीं समझ सकता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और यह बिल्कुल सही बात है। लोगों के आभारी छेत्री- छेत्री ने कहा कि “मैं यह बात बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। मैं जो हूं, वैसा बने रहना एक बहुत ही खास अधिकार और सम्मान की बात है। मैं बहुत धन्य हूं। मैंने जितने साल खेला है, जितनी चीजें मैंने हासिल की हैं, जिन लोगों के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। मैं इसके लिए बहुत से लोगों का बहुत आभारी हूं। छेत्री क्लब और देश दोनों के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु एफसी के लिए 134 मैचों में 56 गोल और भारत के लिए 142 मैचों में 92 गोल किए।

