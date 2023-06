SAFF championship Semi Final Live: हॉफ टाइम पूरा होने तक भारत 1-0 से आगे, छेत्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

SAFF championship Semi Final India vs Kuwait भारत का मुकाबला कुवैत से होने जा रहा है। ग्रुप बी में लेबनान टॉप पर है। कुवैत ने पहले दो मैच में सात गोल किए हैं। भारत ने भी इससे पहले पाकिस्तान और नेपाल को हार का स्वाद चखाया है। अब देखना होगा कि आज सेमीफाइल में जीत दर्ज करके कौन सी टीम आगे जाती है।

SAFF championship Semi Final India vs Kuwait football match report. Image Twitter

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एसएफएफ चैंपियनशिप 2023 के ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले भारत मंगलवार रात को श्री कांतीरावा स्टेडियम में कुवैत से भिड़ेगा। इससे पहले भारत ने दो मुकाबलों में पाकिस्तान और नेपाल को बुरी तरह से हार का स्वाद चखाया था। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था और नेपाल को 2-0 से हराकर अब आज कुवैत से मुकाबला है। भारत और कुवैत के बीच सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा है। 24 मिनट का खेल पूरा होने तक किसी टीम की ओर से कोई गोल नहीं हुआ है। कप्तान सुनील छेत्री ने भारत को दिलाई बढ़त। 45 मिनट का खेल पूरा होने तक भारत 1-0 से आगे। हाफ टाइम पूरा होने तक भारत 1-0 से आगे। छेत्री ने अपने इस गौल से बनाए नए रिकार्ड। अब छेत्री ने एसएएफएफ चैंपियनशिप में अली अशफाक के 23 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस सीजन में यह भारतीय कप्तान का पांचवां गोल है। टूर्नामेंट में आगे पश्चिम एशियाई टीम- भारत से एक गोल अधिक करने के कारण टूर्नामेंट में पश्चिम एशियाई टीम भारत के बराबर प्वाइंट्स होने के बावजूद शीर्ष पर है। कुवैत ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती दो मैचों में सात बार स्कोर किया है। इसके चलते आज की कड़ी परीक्षाै होने वाली है। नेपाल ने पाकिसातन को हराया- कुवेत के खिलाफ मैच से पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें नेपाल ने पाकिस्तान को 1-0 से जीत हरा दिया। ऐसे में भारत और कुवैत पहले ही ग्रिप ए में सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। दूसरी तरफ लेबनान ग्रुप बी में टॉप पर हैं। प्लेंइग इलेवन में बदलाव- प्लेंइग इलेवन में आठ बदलाव के बाद भारतीय कोच स्टिमक नेपाल के खिलाफ एक बार टीम में बदलाव कर सकते हैं। संदेश झिंगन, अनवर अली, जेकसन सिंह और लालियानजुआला चांगटे जैसे खिलाड़ी टीम में वापसी कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है। इसके अलावा भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने पिछले 6 अंतरराष्ट्रीय मैच में 6 बार स्कोर किया है। आज एक बार फिर कुवैत के खिलाफ टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं।

Edited By: Geetika Sharma