IND vs PAK: मैच के दौरान भारतीय कोच से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी, रेफरी ने दिखाया रेड कार्ड

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और पाकिस्तान के बीच सैफ (SAFF) चैंपियनशिप 2023 का मुकाबला खेला गया। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच खूब गहमागहमी देखने को मिली। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय कोच इगोर स्टिमक से उलझ गए थे। मामला इतना बढ़ा की रेफरी और भारतीय खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा।

दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच मैच के 45वें मिनट में गेंद खिलाड़ी से लगकर मैदान के बाहर चली गई। ऐसे में इगोर स्टिमक ने गेंद उठा ली। वहीं, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने स्ट्रोक लेने की कोशिश। यह भारतीय कोच को पसंद नहीं आया। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय कोच से उलझ गए। भारतीय कोच को लगा कि गेंद पाकिस्तानी खिलाड़ी से लगकर मैदान के बाहर गई है। इसलिए स्ट्रोक भारतीय खिलाड़ी को मिलना चाहिए।

