SAFF Championship: Pak खिलाड़ियों से भिड़े भारतीय कोच Igor Stimac, रेड कार्ड के चलते हुए मैच से बाहर

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत ने सैफ चैंपियनशिप (SAFF Championship) 2023 के मैच में पाकिस्तान को 4-0 से शानदार मात दी। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने शानदार हैट्रिक लगाई और वह अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान खिलाड़ियों में विवाद हो गया, जिसके चलते भारतीय कोच इगोर स्टिमैक (Igor Stimac) को मैच से बाहर किया गया।

डिफेंडर्स प्रीतम कोटाल और अब्दुल्ला इकबाल बॉल लेने के लिए मुकाबला कर रहे थे और इस बीच कंफ्यूजन हो गया कि किस टीम को थ्रो इन लेना चाहिए। ऐसे में इकबाल ने बॉल लेकर खेल को जारी रखने की कोशिश की, जिसके चलते कोच ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को थ्रो करने से रोकने की कोशिश के चलते बॉल छीनना चाहा। कोच की इस हरकत से पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उन्हें घेर लिया और रेफरी से इसका विरोध जताया।

45' Our head coach Igor Štimac has been shown a red card.

🇮🇳 2-0 🇵🇰

📱📺 @FanCode & @ddsportschannel #INDPAK #SAFFChampionship2023 🏆 #BlueTigers 🐯 #IndianFootball ⚽️— Indian Football Team (@IndianFootball) June 21, 2023